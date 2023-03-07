Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 7 марта 2023Бывший СССР

Пригожин сообщил о тяжелейших боях в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске идут тяжелейшие бои с 12-20 тысячами солдат ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Артемовске (украинское название Бахмут) идут тяжелейшие бои, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает его пресс-служба в Telegram.

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи», — сказал Пригожин, отметив, что ВСУ в городе не испытывают никаких проблем с боеприпасами и вооружениями.

Он также отметил, что украинские солдаты сдаются только в крайнем случае. «Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», — резюмировал Пригожин.

6 марта стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ после консультаций с украинскими генералами в Киеве приняли решение продолжить оборонять Артемовск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме
Британия введет лимит на число принимаемых беженцев
DJ Smash высказался о тюремном сроке для избившего его экс-депутата
Обвиняемому в теракте генералу СКР продлили срок ареста до весны
ЕС впервые согласовал пакет санкций за нарушение прав женщин
США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER
Десятки покупателей обвинили блогершу Lerchek в мошенничестве
Африканцы взбунтовались против цифровой валюты
Ялтинский экономический форум решили проводить в Москве
Стало известно о вынужденной посадке Ан-124 в российском аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.