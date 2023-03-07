Пригожин сообщил о тяжелейших боях в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске идут тяжелейшие бои с 12-20 тысячами солдат ВСУ

В Артемовске (украинское название Бахмут) идут тяжелейшие бои, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает его пресс-служба в Telegram.

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи», — сказал Пригожин, отметив, что ВСУ в городе не испытывают никаких проблем с боеприпасами и вооружениями.

Он также отметил, что украинские солдаты сдаются только в крайнем случае. «Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», — резюмировал Пригожин.

6 марта стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ после консультаций с украинскими генералами в Киеве приняли решение продолжить оборонять Артемовск.