Зеленский объяснил решение продолжать оборону Артемовска

CNN: Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открыть дорогу на Краматорск

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN объяснил решение властей Киева продолжать оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) нежеланием открыть дорогу на Краматорск.

Глава украинского государства отметил, что российские войска могут пойти дальше после того, как возьмут город под контроль, в том числе на Краматорск и Славянск.

Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута это будет открытая дорога в другие города… на донецком направлении Владимир Зеленский президент Украины

Ранее стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) после консультаций с украинскими генералами в Киеве приняли решение продолжить оборонять Артемовск.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый пояснил, что целью обороны города является снижение боеспособности российских частей и их обескровливание.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский уже подал Западу сигнал SOS из-за тяжелой ситуации, складывающейся вокруг обороны Артемовска. «Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема — лучшие солдаты ВСУ уже мертвы», — указал офицер.

В ЛНР заявили, что Украина усиливает группировку в Артемовске

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают группировку на западном направлении Артемовска, передает РИА Новости.

Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр Андрей Марочко подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артемовске идут тяжелейшие бои, группировка ВСУ в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, контроль над этим городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Он назвал Артемовск важным узлом украинской обороны.

В ДНР рассказали о тяжелых боях за Артемовск

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что за Артемовск продолжаются тяжелые бои, несмотря на большие потери, командование ВСУ отправляет в город новые подкрепления и резервы.

Они отчаянно бьются там. Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно — бои за город идут очень жестокие Ян Гагин советник врио главы ДНР

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные взяли много пленных бойцов Вооруженных сил Украины в боях за город. Офицер также заметил не лучшее психологическое состояние военных. По его словам, «все уставшие морально и психологически».

Украинский военный заявил об отступлении из Артемовска маленькими группами

Неназванный украинский военный рассказал, что ВСУ отступают из Артемовска маленькими группами, поскольку город практически окружен. Его слова привело агентство France Presse.

Бахмут падет. Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами

украинский военный

Военнослужащий, находящийся в Часовом Яру примерно в десяти километрах от города отметил, что этот населенный пункт связывают с Артемовском только разбитые дороги, застрявшие там танки могут стать мишенью для артиллерии.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что был зафиксирован хаотичный отход малых групп ВСУ из Артемовска по проселочным дорогам. Во время этого украинские бойцы несут потери и сдаются в плен, добавил чиновник. Также, по его мнению, город из крепости превратился для армии Украины в «бахмутскую мясорубку». Тем не менее Гагин допустил возможность прорыва украинских военных с целью удержать город.

