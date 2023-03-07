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11:44, 7 марта 2023Бывший СССР

В ДНР допустили попытки прорыва ВСУ в Артемовске

Советник Пушилина Гагин: ВСУ могут попытаться прорваться в Артемовске для удержания города

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершить попытку прорыва в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы удержать город. Такие события допустил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«Не исключаю сейчас попыток прорыва в сам город с тем, чтобы попытаться его [Артемовск] удержать», — сказал он.

Гагин отметил, что был зафиксирован хаотичный отход малых групп ВСУ из Артемовска по проселочным дорогам. Во время этого украинские бойцы несут потери и сдаются в плен, добавил советник врио главы ДНР. Также, по его мнению, город из крепости превратился для армии Украины в «бахмутскую мясорубку».

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Кристина Есикова
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