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20:36, 7 марта 2023Мир

Экс-советник Пентагона заявил о сигналах бедствия Зеленского к Западу

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский уже подал Западу сигнал SOS из-за Артемовска

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже подал Западу сигнал SOS из-за тяжелой ситуации, складывающейся вокруг обороны Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.

«Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек, преимущественно из-за упорной обороны [Артемовска]. Боюсь, что Зеленский не последует совету своих генералов, которые говорят: "Слушай, давай выйдем оттуда, установим новую линию обороны и продолжим сражаться". Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема — лучшие солдаты ВСУ уже мертвы», — заявил бывший офицер.

6 марта стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ после консультаций с украинскими генералами в Киеве приняли решение продолжить оборонять Артемовск.

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Виктория Кондратьева
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