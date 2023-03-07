Зеленский назвал причину обороны Артемовска

Президент Украины Зеленский объяснил оборону Артемовска желанием сдержать российские силы

После Артемовска (украинское название — Бахмут) российские войска могут двинуться дальше, на Краматорск и Славянск. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил желание Киева удержать город, его слова приводит РИА Новости.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута это будет открытая дорога в другие города на донецком направлении», — сказал Зеленский.

Ранее спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что целью обороны города является снижение боеспособности российских частей и их обескровливание.