В ВСУ назвали главные цели обороны Артемовска

Спикер восточной группировки ВСУ: цель обороны Артемовска — обескровить российские войска

Целью обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) является снижение боеспособности российских частей и их обескровливание. Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый, его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«Главная задача наших войск в Бахмуте — стачивать боеспособность врага, обескровливать его боевой потенциал», — сказал Череватый, отметив, что затем Киев планирует перейти в наступление на этом направлении.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создают группировки в городах вокруг Артемовска, чтобы атаковать наступающие российские силы.

Вскоре он также поделился, что в городе идут тяжелейшие бои, оценил численность группировки ВСУ в Артемовске в 12-20 тысяч человек и призвал перестать считать украинских солдат трусами.