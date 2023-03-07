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19:45, 7 марта 2023Бывший СССР

В ВСУ назвали главные цели обороны Артемовска

Спикер восточной группировки ВСУ: цель обороны Артемовска — обескровить российские войска

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целью обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) является снижение боеспособности российских частей и их обескровливание. Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый, его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«Главная задача наших войск в Бахмуте — стачивать боеспособность врага, обескровливать его боевой потенциал», — сказал Череватый, отметив, что затем Киев планирует перейти в наступление на этом направлении.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создают группировки в городах вокруг Артемовска, чтобы атаковать наступающие российские силы.

Вскоре он также поделился, что в городе идут тяжелейшие бои, оценил численность группировки ВСУ в Артемовске в 12-20 тысяч человек и призвал перестать считать украинских солдат трусами.

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Алевтина Запольская
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