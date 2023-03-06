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20:36, 6 марта 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о группировках ВСУ вокруг Артемовска

Пригожин заявил, что бойцы ВСУ создают группировки в городах вокруг Артемовска

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают группировки в городах вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова опубликовала пресс-служба в Telegram.

«"Вагнер" блокирует Бахмут. Для того чтобы разблокировать Бахмут, [военным ВСУ] желательно заблокировать ЧВК "Вагнер". Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина продолжит оборону Артемовска. Согласно сообщению офиса президента страны, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский выступили за продолжение оборонительной операции и запланировали усилить позиции армии в городе.

Кроме того, командование украинскими силами начало переброску бронемашин «Пантера» (Panthera T6 — прим. «Ленты.ру») в Артемовск. 3 марта Пригожин заявил, что российские силы фактически смогли взять Артемовск в кольцо. «Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня все больше мы видим стариков и детей», — сообщил он.

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Кристина Есикова
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