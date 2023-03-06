Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 6 марта 2023Бывший СССР

ВСУ перебросили «Пантеры» в Артемовск

«Военкоры русской весны» сообщили о переброске ВСУ «Пантер» производства ОАЭ в Артемовск

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало переброску бронемашин «Пантера» (Panthera T6 — прим. Ленты.ру), произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах, в Артемовск (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Эта техника стоит на вооружении у 47-й и 88-й бригад ВСУ. «Судя по всему, враг перебрасывает свои стратегические резервы к Бахмуту», — заключается в публикации.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ.

Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparency International
В России озвучили дефицит бюджета
ЕС отказался продать российским авиакомпаниям оставшиеся в России самолеты
На Украине предложили отбирать у пьяных водителей автомобили в пользу ВСУ
Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине
Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов
Российские подростки вломились в квартиру, избили пенсионеров и попали на видео
Глава IIHF провел встречу с МОК по вопросу допуска российских хоккеистов на Игры
У чернобыльских собак выявили уникальные изменения ДНК
Стало известно о «неестественном дисбалансе» в украинских войсках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.