ВСУ перебросили «Пантеры» в Артемовск

«Военкоры русской весны» сообщили о переброске ВСУ «Пантер» производства ОАЭ в Артемовск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало переброску бронемашин «Пантера» (Panthera T6 — прим. Ленты.ру), произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах, в Артемовск (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Эта техника стоит на вооружении у 47-й и 88-й бригад ВСУ. «Судя по всему, враг перебрасывает свои стратегические резервы к Бахмуту», — заключается в публикации.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ.

Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.