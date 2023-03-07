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13:48, 7 марта 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» сообщил о взятии пленных в Артемовске

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о большом количестве пленных бойцов ВСУ в Артемовске

Фото: РИА Новости

Российские военные взяли много пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов не стал называть точное число украинских пленных, однако отметил, что большая часть из них — представители Западной Украины. Помимо этого, командир «Ахмата» заметил не лучшее психологическое состояние военных. По его словам, «все уставшие морально и психологически».

Ранее Алаудинов заявил, что российские подразделения почти полностью контролируют Артемовск. «Наши подразделения максимально обжали этот участок таким образом, что сам город находится под, можно сказать, полным контролем», — заявил он, добавив, что единственная дорога к городу также находится под контролем.

Однако Алаудинов признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на артемовском и других направлениях получают большое количество боеприпасов. «За последние недели две-три произошел подвоз очень большого количества боеприпасов для ВСУ», — констатировал российский военный.

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Варвара Кошечкина
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