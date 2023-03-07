Командир «Ахмата» описал обстановку в Артемовске

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о почти полном контроле ВС РФ в Артемовске

Российские подразделения почти полностью контролируют Артемовск (украинское название — Бахмут). Обстановку на данном направлении в эфире канала «Россия 1» описал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, запись доступна в Telegram-канале «Смотрим».

«Наши подразделения максимально обжали этот участок таким образом, что сам город находится под, можно сказать, полным контролем», — заявил он, добавив, что единственная дорога к городу также находится под контролем.

Однако Алаудинов признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на артемовском и других направлениях получают большое количество боеприпасов. «За последние недели две-три произошел подвоз очень большого количества боеприпасов для ВСУ», — констатировал российский военный.

7 марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. 6 марта сообщалось о решении властей Украины продолжить оборону Артемовска. Также основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы армии республики создают группировки в населенных пунктах вокруг города.