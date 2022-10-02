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Российский мэр рассказал о идущих на фронт из-за пиления жен добровольцах

Мэр Воркуты заявил, что 10% добровольцев идут на фронт из-за того, что их «пилят» жены

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Часть российских добровольцев отправляется на фронт для участия в спецоперации на Украине из-за того, что их «пилят» жены. Такое мнение высказал мэр Воркуты Ярослав Шапошников, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, около 10 процентов добровольцев принимают решение уйти на фронт якобы из-за того, что их женам «чего-то не хватает». «Они идут из-за того, что их жены, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни Она пилит и пилит, пилит и пилит», — рассказал Шапошников.

По его словам, россиянки должны «создавать тыл» своим мужьям и беречь их, чтобы у тех не возникало желания отправляться на фронт ради смены обстановки, а не ради защиты интересов родины.

Ранее сообщалось, что владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил местным мужчинам бесплатно заморозить сперму после объявления частичной мобилизации в России.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Кошечкина
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