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16:48, 22 марта 2024Россия

Вскрывшие цинковый гроб бойца СВО россияне получили предостережение о его теле

Участвовавшего в СВО жителя Урала два месяца не могут похоронить из-за справки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участвовавшего в специальной военной операции (СВО) Вячеслава Сараева из Каменского района Свердловской области уже почти два месяца не могут похоронить из-за отсутствия справки, которую все еще ждут его родственники. Об этом сообщает портал E1.RU.

Почему родственники Вячеслава Сараева отказываются хоронить бойца?

Как сообщалось ранее, в справке, сопровождавшей тело бойца, указан диагноз «сердечная недостаточность». Как заявил брат Сараева, неофициально военные сообщили им, что сердце участника СВО не выдержало испуга, а официальные обстоятельства случившегося не изложены до сих пор. Дополнительные сомнения у родственников бойца появились, когда с семьей Сараева связался командир участника СВО и опроверг версию об испуге как причине остановки сердца. Теперь родственники отказываются хоронить бойца, пока не получат официального документа с медицинским заключением, которое помимо установления истины о судьбе Сараева позволит им рассчитывать на выплаты от государства.

Несмотря на то, что тело Сараева привезли в родной поселок еще 25 января, родственники до сих пор не получили официального документа с заключением врача. «После вскрытия мы поняли, что там явно не сердечная недостаточность. У него ожоги и синяки (...) Оказалось, что нам выдали только справку с предварительной причиной (...), а окончательное заключение не выдают. Мы не можем понять почему», — рассказала мать военнослужащего.

Одновременно с этим семье российского бойца начали поступать предостережения от свердловских общественников — те попытались объяснить родственникам Сараева, что местный морг не предназначен для столь длительного хранения тела.

Пока родственники ждут документа, он же у них поплывет. Тело начнет разлагаться

Александр Кукаринглава отделения общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»

Однако несмотря на предупреждения семья бойца продолжает откладывать похороны.

Ранее судебно-медицинский эксперт Ольга Фатеева рассказала «Ленте.ру», что с течением времени установить точную причину, которая унесла жизнь военнослужащего, становится все сложнее. «Например, установит (...) по телу в состоянии гнилостных изменений, если нет повреждений, по результатам химических исследований не выявлены токсиканты, скорее всего, достоверно нельзя», — рассказала она.

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      Марк Леонов
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