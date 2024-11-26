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09:03, 26 ноября 2024Россия

Родственники российских участников СВО раскрыли детали дела о перепутанных гробах

Родственники участников СВО настаивают на ДНК-тесте из-за путаницы с гробами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shinobi / Shutterstock / Fotodom

В гробу бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Челябинской области Игоря Косимова оказался другой военный. Его родственники раскрыли детали дела о перепутанных военнослужащих, пишет Ura.ru.

Племянница Косимова рассказала, что вскрыть закрытый гроб семья решилась из-за некоторых расхождений. Так, на нем была нанесена надпись «Касимов М. Г.», что не соответствовало реальному имени бойца, а к документам были приложены копии паспорта другого человека.

Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Как пишет издание, близкие участника СВО настаивают на ДНК-тесте из-за возникшей путаницы.

Ранее в администрации Агаповского района Челябинской области сообщили, что на церемонию прощания с близкими привезли тело другого человека. Церемонию перенесли на неопределенный срок.

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