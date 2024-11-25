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08:52, 25 ноября 2024Россия

В гробу российского бойца СВО оказался другой военный

В гробу бойца СВО из Челябинской области оказался другой военный
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В гробу бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Челябинской области оказался другой военный. Об этом пишет 74.RU.

Как сообщает издание, ранения в зоне боевых действий получили два российских военных — экс-сотрудник МВД, капитан полиции Игорь Косимов, и боец из Тюменской области. Обоих спасти не удалось.

«К сожалению, произошла ужасная ошибка — нам привезли другого человека», — сообщили в администрации Агаповского района Челябинской области.

По данным «Верстов.Инфо», на том, чтобы цинковый гроб открыли, настояли именно родные бойца из Челябинской области. После того, как вскрылась правда, оперативно связались с близкими тюменского военнослужащего.

Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. В частности, будет проводиться опознание. Церемонию прощания с солдатами перенесли на неопределенный срок.

Ранее участвовавшего в СВО офицера из Санкт-Петербурга год считали не выжившим из-за одной ошибки. Позднее ему вручили новый паспорт.

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