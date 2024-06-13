Участвовавшего в СВО офицера год считали мертвым из-за одной ошибки

Под Петербургом офицеру вручили паспорт, его считали умершим на СВО

Под Петербургом вручили паспорт офицеру российской армии Дмитрию Цецохе. Участвовавший в специальной военной операции (СВО) мужчина год считался мертвым, сообщает телеканал «ЛенТВ 24».

Из-за ошибки в документах военнослужащего считали умершим. Все это время Цецоха продолжал воевать в зоне СВО.

Новый паспорт офицеру торжественно вручили 12 июня, в День России.

Ранее стало известно о бойце СВО, который 45 дней просидел в оставленном украинцами блиндаже в ожидании помощи. Мужчина получил ранение и не мог самостоятельно вернуться на российские позиции. Все это время военнослужащий питался сухой лапшой и пил воду из лужи.