Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 13 июня 2024Россия

Участвовавшего в СВО офицера год считали мертвым из-за одной ошибки

Под Петербургом офицеру вручили паспорт, его считали умершим на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: ЛенТВ24

Под Петербургом вручили паспорт офицеру российской армии Дмитрию Цецохе. Участвовавший в специальной военной операции (СВО) мужчина год считался мертвым, сообщает телеканал «ЛенТВ 24».

Из-за ошибки в документах военнослужащего считали умершим. Все это время Цецоха продолжал воевать в зоне СВО.

Новый паспорт офицеру торжественно вручили 12 июня, в День России.

Ранее стало известно о бойце СВО, который 45 дней просидел в оставленном украинцами блиндаже в ожидании помощи. Мужчина получил ранение и не мог самостоятельно вернуться на российские позиции. Все это время военнослужащий питался сухой лапшой и пил воду из лужи.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      Врач предупредил о риске рака из-за неправильной чистки зубов

      Происхождение галактики Чаша 2 объяснили темным взаимодействием

      Момент уничтожения дрона ВСУ на подлете к Ярославлю сняли на видео

      Очевидцы сообщили о запахе алкоголя от попавшего в ДТП депутата Госдумы

      В ДНР трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения

      В Кремле порассуждали об ответе России на новые санкции США

      Найденное на пляже гигантское существо оказалось представителем нового вида

      США и Турция подписали контракт на поставку F-16

      В Кремле захотели прояснить позицию Армении по ОДКБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше