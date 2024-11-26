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11:15, 26 ноября 2024Россия

Россиянка настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО и оказалась права

В Челябинской области вскрыли цинковый гроб бойца СВО по настоянию племянницы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mojahata / Shutterstock / Fotodom

В Челябинской области племянница настояла на вскрытии цинкового гроба участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает 74.ру.

Сомнения у женщины появились после того, как она увидела надпись на гробе. Фамилия ее дяди была написана с ошибкой, а также не совпадали инициалы. Она потребовала провести осмотр тела военнослужащего.

Россиянка оказалась права в своих сомнениях: в гробу находился другой человек. По словам женщины, он не подходит ни по возрасту, ни по телосложению. «Мы будем делать ДНК-анализ», — заявила она.

Ранее на Урале вскрыли цинковый гроб еще одного участника СВО. Его родственники не поверили в причину смерти, указанную в медицинском заключении. Впоследствии на теле бойца обнаружили ожоги и гематомы.

ЖЗЛ
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