Россиянка настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО и оказалась права

В Челябинской области вскрыли цинковый гроб бойца СВО по настоянию племянницы

В Челябинской области племянница настояла на вскрытии цинкового гроба участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает 74.ру.

Сомнения у женщины появились после того, как она увидела надпись на гробе. Фамилия ее дяди была написана с ошибкой, а также не совпадали инициалы. Она потребовала провести осмотр тела военнослужащего.

Россиянка оказалась права в своих сомнениях: в гробу находился другой человек. По словам женщины, он не подходит ни по возрасту, ни по телосложению. «Мы будем делать ДНК-анализ», — заявила она.

Ранее на Урале вскрыли цинковый гроб еще одного участника СВО. Его родственники не поверили в причину смерти, указанную в медицинском заключении. Впоследствии на теле бойца обнаружили ожоги и гематомы.