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17:21, 24 мая 2024Россия

«Вы готовы, что там будет жестко?» Сестра бойца СВО настояла на вскрытии его гроба. Что она там увидела?

На Урале сестра бойца СВО не поверила в суицид брата и вскрыла его цинковый гроб
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Сестра бойца специальной военной операции (СВО) настояла на вскрытии его гроба. Россиянка усомнилась в причинах гибели родственника.

История произошла в городе Новоуральске Свердловской области. Олег Смирнов отправился на СВО добровольцем, а через три месяца родным сообщили о его гибели. В военкомате родственники узнали, что мужчина покончил с собой. Там же им выдали копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка.

«Я пришла в военкомат в Новоуральске 23 января, и мне сообщили (что брата больше нет — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Анастасия, сестра бойца. После этого она настояла на том, чтобы цинковый гроб открыли. «Вы готовы, что там будет жестко?» — вспомнила женщина обращенный к ней вопрос одного из сотрудников похоронного дома.

Родные нашли на теле бойца след от ранения

По словам Анастасии, при осмотре на теле мужчины заметили след от ранения в правом боку. Родные уверены, что это результат осколочного, ножевого или пулевого ранения.

Также родственников смутила еще одна деталь — в заключении экспертизы описаны размеры селезенки, которую военнослужащему удалили около 20 лет назад.

При этом первая судмедэкспертиза даже не указала, что у брата в боку дыра. Я уверена, это осколочное, ножевое или пулевое ранение. Более того, в заключении экспертизы специалисты из Донецка описали размеры селезенки, но у Олега почти 20 лет назад удалили ее после серьезного ДТП

Анастасиясестра военнослужащего

Родственники обратились в Следственный комитет (СК) по Новоуральску с требованием провести повторную экспертизу. По их словам, обнаруженное ранение в боку так и не исследовали. Тогда родные погибшего обратились в военную прокуратуру и военный Следственный комитет.

Смирнов ушел на СВО в сентябре 2023 года

Олег Смирнов, прошедший вторую чеченскую войну, ушел на спецоперацию в сентябре 2023 года. До этого он жил в Санкт-Петербурге и работал охранником. Последний раз, по словам сестры, военнослужащий выходил на связь 25 декабря. На следующий день, как указано в заключении, он погиб.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Брат в последний раз выходил на связь 25 декабря 2023-го, все было нормально, после этого он пропал. Транспортировку переносили, и тело привезли в ночь на 28 января», — рассказала Анастасия, добавив, что в версию с самоубийством их семья не поверила. «Он даже в силу своего характера не мог этого сделать», — подчеркнула она.

Ситуацию взяла под контроль омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

По информации портала E1.RU, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила письмо руководителю СУ СК России по ДНР.

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«Мною подготовлено и направлено письмо руководителю СУ СКР по ДНР, его возглавляет выпускник Уральской государственной юридической академии Роман Кашин. Я с ним лично знакома еще по его работе в Уральском СУ СКР на транспорте, поэтому попросила Романа Сергеевича разобраться в этой непростой ситуации», — отметила омбудсмен.

Она также выразила уверенность в том, что следователи Донецка «установят истину» и ответят на все вопросы родственников погибшего военнослужащего.

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