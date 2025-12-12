Реклама

Россия
13:18, 12 декабря 2025Россия

Вдова бойца СВО вскрыла цинковый гроб мужа и столкнулась с двумя загадками

Вдова бойца СВО с позывным Ювелир вскрыла гроб и узнала о пропаже останков
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mojahata / Shutterstock / Fotodom

Вдова бойца специальной военной операции (СВО) с позывным Ювелир из Арамиля в Свердловской области вскрыла цинковый гроб с останками мужа, чтобы провести экспертизу ДНК, и столкнулась с двумя загадками. Как сообщает издание E1.ru, россиянка узнала, что часть тела пропала, а оставшиеся останки могли не принадлежать супругу.

По информации издания, Ювелир отправился на СВО весной 2024 года, а уже осенью его жене Юлии передали, что боец пропал без вести. Останки военного привезли в Арамиль лишь летом 2025 года, обстоятельства передачи тела заставили россиянку сомневаться в том, что это действительно останки ее супруга — представители военкомата передали ей вещи, которые не принадлежали бойцу. Юлии сказали, что ее супруг был опознан визуально, однако после вскрытия гроба она увидела, что останки полностью почернели, и даже она не была в состоянии узнать мужа.

Оно (тело) было черное, даже без остатков кожи. Я человека знаю столько лет, но даже я его визуально не опознала

Юлия

Россиянка за свой счет провела экспертизу стоимостью около 100 тысяч рублей, чтобы сопоставить ДНК супруга и его отца, и результат оказался отрицательным. Лишь сравнение с материалом матери показало совпадение. «Мама (мужа) упирается, что папа — точно отец Ивана, на 200 процентов. Но в этом я разбираться теперь даже не хочу», — рассказала она. По информации издания, дополнительным шоком для Юлии стал тот факт, что исследованию подлежали сразу несколько частей тела, в то время как в гробу находилась лишь одна — женщина допустила пропажу останков.

«Мне привезли только верхнюю часть. То есть еще одна часть моего мужа где-то мотается по России? Либо у кого-то захоронена?» — задается вопросами Юлия. По данным E1.ru, вдова бойца намерена требовать передачи второй части останков через суд. Комментариев Минобороны в адрес издания не поступало.

Ранее сообщалось, что жительница Якутии вскрыла цинковый гроб мужа-бойца СВО и обнаружила там чужое тело. Несмотря на это, женщину попыталась заставить похоронить останки.

