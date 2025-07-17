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15:41, 17 июля 2025Россия

Россиянке прислали цинковый гроб с телом неизвестного мужчины и потребовали его похоронить

Жительница Якутии вскрыла цинковый гроб мужа-бойца СВО и нашла там чужое тело
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Жительница Нерюнгринского района Якутии вскрыла цинковый гроб мужа-бойца специальной военной операции (СВО) и обнаружила там чужое тело. Об этом сообщает якутский портал «Тайга Пост».

Как рассказала изданию вдова военнослужащего Наталья, ее муж Михаил попал на спецоперацию в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, и успешно выполнял боевые задания вплоть до 2025 года. В июне Наталье стало известно о смерти супруга. Тело должны были прислать из Ростова-на-Дону в Якутию, и россиянка начала готовиться к похоронам. Однако в морге города Нерюнгри во время последних приготовлений, когда останки перекладывали из цинкового ящика в гроб, Наталья увидела, что внутри был не ее муж, а неизвестный мужчина.

Мужчина был гораздо старше, и на теле имелись татуировки — муж их никогда не признавал. Кроме меня и другие родственники Михаила единогласно установили, что в нерюнгринский морг привезли не его тело

Наталья
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Ростовский морг признал ошибку, но вскоре с женщиной связался человек, который представился военным, и потребовал от нее похоронить присланное тело. Она предположила, что именно звонивший опознавал тело в Ростове-на-Дону. «Конечно, я отказалась (...) Началась проверка. Взяли ДНК», — рассказала Наталья. В итоге тело неизвестного осталось в Нерюнгри невостребованным, а останки ее супруга Михаила пока так и не вернули на малую родину.

Аналогичный случай ранее произошел в Челябинской области — там семья бойца СВО Игоря Косимова настояла на вскрытии цинкового гроба, и в ящике оказалось не его тело.

Племянница бойца с самого начала заподозрила неладное: сначала ее насторожили копия паспорта и сопроводительные справки, присланные вместе с гробом. Затем вызвала вопросы и надпись на ящике.

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