Звезда популярного шоу попал в тюрьму за попытку расправы над бывшей женой

13:31, 3 мая 2026

Звезда «Слепой любви» Мартинес попал в тюрьму за попытку задушить бывшую жену
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший участник аргентинской версии популярного реалити-шоу «Слепая любовь» (Love Is Blind: Argentina) Сантьяго Мартинес попал в тюрьму за попытку расправиться с бывшей женой Эмили Чеко. Об этом пишет People.

Сообщается, что Мартинес попытался задушить бывшую супругу подушкой. Звезду шоу признали виновным в покушении на ее жизнь, а также в неоднократных нападениях на нее. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Мартинес и Чеко познакомились на шоу «Слепая любовь» в 2024 году. Они обручились на проекте и вскоре поженились. В феврале 2025 года жена телезвезды подала на развод из-за того, что он избил ее.

Ранее сообщалось, что известного британского ведущего-педофила Питера Роуэлла поймали на нарушении правил, установленных для секс-преступников. В результате его вернули в тюрьму.

Шоу «Слепая любовь» выходит на стриминговой платформе Netflix. В эфире проекта участники встречаются лицом к лицу только после помолвки.

