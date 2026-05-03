Звезда популярного шоу попал в тюрьму за попытку расправы над бывшей женой

Звезда «Слепой любви» Мартинес попал в тюрьму за попытку задушить бывшую жену

Бывший участник аргентинской версии популярного реалити-шоу «Слепая любовь» (Love Is Blind: Argentina) Сантьяго Мартинес попал в тюрьму за попытку расправиться с бывшей женой Эмили Чеко. Об этом пишет People.

Сообщается, что Мартинес попытался задушить бывшую супругу подушкой. Звезду шоу признали виновным в покушении на ее жизнь, а также в неоднократных нападениях на нее. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Мартинес и Чеко познакомились на шоу «Слепая любовь» в 2024 году. Они обручились на проекте и вскоре поженились. В феврале 2025 года жена телезвезды подала на развод из-за того, что он избил ее.

Шоу «Слепая любовь» выходит на стриминговой платформе Netflix. В эфире проекта участники встречаются лицом к лицу только после помолвки.