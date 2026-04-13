Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

Суд вернул в тюрьму ведущего Роуэлла за нарушение правил для секс-преступников

Суд в городе Ньюпорт в Уэльсе вернул в тюрьму известного британского ведущего-педофила Питера Роуэлла. Об этом пишет «Би-би-си».

Роуэлла поймали на нарушениях правил, установленных для секс-преступников. В частности, бывший ведущий не уведомил полицию о том, что он провел больше 12 часов по адресу, где проживает несовершеннолетний. Суд отправил его за решетку на 24 месяца.

Отмечается, что в 2012 году Роуэлла приговорили к шести годам лишения свободы за развратные действия в отношении детей до 16 лет и хранение детской порнографии. Жертвами ведущего в период с 1989 года по начало 1990-х годов стали пять девочек. На его компьютере также обнаружили более 400 изображений сексуального характера с детьми.

Впоследствии Роуэлл также нарушал правила для секс-преступников, которые должен был соблюдать по решению суда.

