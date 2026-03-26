Известного блогера арестовали по обвинению в многочисленных изнасилованиях

Известного американского TikTok-блогера Бенджамина Глисона арестовали по обвинению в многочисленных изнасилованиях. Об этом пишет CBS6.

Глисона обвинили в шести изнасилованиях, трех эпизодах насильственных действий сексуального характера и по другим статьям, связанным с посягательством на половую неприкосновенность. Всего в деле фигурируют 17 эпизодов таких преступлений.

По версии следствия, жертвами блогера в период с 2011 по 2021 год стали семь человек. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Глисон в суде отверг обвинения. Уточняется, что его оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогера из Северной Ирландии Стивена Макалэ признали виновным в расправе над беременной возлюбленной. Ожидается, что суд назначит ему пожизненное заключение.