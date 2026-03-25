Блогера признали виновным в расправе над беременной женщиной

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 25 марта 2026

YouTube-блогера Макалэ признали виновным в расправе над беременной женщиной
Маргарита Щигарева
Фото: @stephenmcculla

YouTube-блогера из Северной Ирландии Стивена Макалэ признали виновным в расправе над его беременной возлюбленной Натали Макнэлли. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Присяжные в суде Белфаста согласились с доводами обвинения и единогласно признали Макалэ виновным в расправе над Макнэлли. Ему грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что блогер расправился с женщиной у нее дома в декабре 2022 года. Чтобы обеспечить себе алиби, во время преступления Макалэ вел на YouTube онлайн-трансляцию, в которой играл в видеоигру. Позднее он признался, что это был заранее записанный ролик.

Ранее сообщалось, что звезду скандального американского реалити-шоу «19 детей, и это не предел» (19 Kids and Counting) Джозефа Даггера задержали за домогательства к ребенку. Ему предъявили обвинения в развратных действиях и непристойном поведении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok