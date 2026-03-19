Звезду скандального реалити-шоу арестовали за домогательства к ребенку

Телезвезду Джозефа Даггера арестовали за домогательства к ребенку

Звезду скандального американского реалити-шоу «19 детей, и это не предел» (19 Kids and Counting) Джозефа Даггера задержали за домогательства к ребенку. Об этом сообщает газета The New York Times.

Даггера арестовали в минувшую среду, 18 марта. По версии следствия, в 2020 году он совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

Ему предъявили обвинения в развратных действиях и непристойном поведении. Дата судебного заседания по делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что съемки американского реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) приостановили из-за обвинений в домашнем насилии. Полиция проводит расследование в отношении звезды проекта Тейлор Фрэнки Пол и ее экс-бойфренда Дакота Мортенсона.

Шоу «19 детей, и это не предел» выходило на американском канале TLC c 2008 года и рассказывало о большой семье Даггер, придерживающейся консервативных христианских ценностей. Программу сняли с эфира в 2015 году после того, как выяснилось, что старший сын Джош Даггер домогался сестер. Однако выдвигать обвинения против него не стали, так как срок давности преступлений истек. В 2021 году он оказался на скамье подсудимых за хранение фото- и видеоматериалов сексуального насилия над детьми. Его приговорили к 12 годам и 7 месяцам тюрьмы.