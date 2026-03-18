Звезду шоу о примерных женах обвинили в домашнем насилии

Съемки шоу «Тайная жизнь жен мормонов» приостановили из-за обвинений в насилии

Съемки пятого сезона американского реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) приостановили из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что работу над шоу о примерных женах временно прекратили из-за расследования в отношении звезды проекта Тейлор Фрэнки Пол и ее экс-бойфренда Дакота Мортенсона. Бывшие возлюбленные обвинили друг друга в домашнем насилии. Другие подробности не приводятся.

Также стало известно, что другие участницы «Тайной жизни жен мормонов» оборвали контакты с Пол. «Ни одна из женщин не хочет иметь с ней ничего общего», — рассказал источник, близкий к программе.

«Тайная жизнь жен мормонов» выходит на стриминговом сервисе Hulu с 2024 года. Шоу рассказывает о жизни жен последователей мормонской церкви, которые ведут аккаунты в соцсети TikTok. В эфире они преодолевают сложности в личной и профессиональной жизни.

Ранее сообщалось, что бывшего участника австралийского романтического реалити-шоу FBoy Island Рикардо Валенце обвинили в 11 изнасилованиях. Потенциальных жертв он искал в соцсетях.