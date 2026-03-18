Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:28, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Звезду шоу о примерных женах обвинили в домашнем насилии

Съемки шоу «Тайная жизнь жен мормонов» приостановили из-за обвинений в насилии
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Тейлор Фрэнки Пол. Фото: FS / AdMedia / Globallookpress.com

Съемки пятого сезона американского реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) приостановили из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что работу над шоу о примерных женах временно прекратили из-за расследования в отношении звезды проекта Тейлор Фрэнки Пол и ее экс-бойфренда Дакота Мортенсона. Бывшие возлюбленные обвинили друг друга в домашнем насилии. Другие подробности не приводятся.

Также стало известно, что другие участницы «Тайной жизни жен мормонов» оборвали контакты с Пол. «Ни одна из женщин не хочет иметь с ней ничего общего», — рассказал источник, близкий к программе.

«Тайная жизнь жен мормонов» выходит на стриминговом сервисе Hulu с 2024 года. Шоу рассказывает о жизни жен последователей мормонской церкви, которые ведут аккаунты в соцсети TikTok. В эфире они преодолевают сложности в личной и профессиональной жизни.

Ранее сообщалось, что бывшего участника австралийского романтического реалити-шоу FBoy Island Рикардо Валенце обвинили в 11 изнасилованиях. Потенциальных жертв он искал в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok