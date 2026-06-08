Россиянка обманом женила на себе бойца СВО и решила отнять «гробовые» у его семьи

Девушка женила на себе бойца СВО из Оренбургской области и решила отнять «гробовые»

Девушка обманом женила на себе бойца специальной военной операции (СВО) из поселка Выходной Бугурусланского района Оренбургской области спустя 20 дней после знакомства и решила отнять «гробовые» выплаты у его семьи после его смерти. Об этом сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» мать россиянина.

Женщина пояснила, что ее сын вместе с друзьями угнал и поджег автомобиль в 2025 году. Следователь, как утверждает родительница, запугал молодого человека и предложил ему заключить контракт с Минобороны в феврале прошлого года. Уже 4 марта сын объявил, что намерен жениться. О существовании возлюбленной до этого родственники ничего не знали.

По словам матери, у избранницы на момент знакомства с родителями был большой срок беременности. Девушка отметила, что отцом ребенка является военный. Спустя день после законного оформления отношений россиянин отправился на боевое задание.

Мать рассказала, что сын уже на фронте признавался ей в желании развестись. Но супруга согласия на это не давала, находя разные отговорки. В мае 2025-го военный пропал без вести. В декабре минувшего года его похоронили. Жена претендует на денежные выплаты, отметила мать военного. По ее данным, местная прокуратура отказывается признавать брак недействительным.

Близкая родственница бойца уверена, что его избранница параллельно встречалась с несколькими мужчинами, которые также находятся на СВО. Россиянка с адвокатом подали жалобу о признании ее недостойной получения прав и социальных гарантий, которую выиграли. Теперь прокурор должен подать иск, чтобы брак признали фиктивным. Однако он отказался это делать. В суд передали жалобу на бездействие прокурора Бугурусланской районной прокуратуры.

