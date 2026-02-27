Звезду реалити-шоу об отношениях обвинили в 11 изнасилованиях

Звезде реалити-шоу из Австралии Валенце предъявили обвинение в 11 изнасилованиях

Бывшему участнику австралийской версии американского реалити-шоу об отношениях FBoy Island Рикардо Валенце предъявили обвинения в изнасилованиях. Об этом сообщает 7News.

Звезду телешоу обвинили в 11 эпизодах изнасилования, шести эпизодах преследования, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Ему также предъявили и другие обвинения. По версии следствия, всего Валенца совершил 38 преступлений в период с июля 2023 по ноябрь 2025 года.

Как заявили в полиции, бывший участник реалити-шоу подыскивал жертв в соцсетях. В ведомстве также призвали тех, кто пострадал от действий Валенцы, обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, полиция посоветовала гражданам быть осторожнее при общении в соцсетях.

