19:34, 27 февраля 2026

Звезду реалити-шоу об отношениях обвинили в 11 изнасилованиях

Звезде реалити-шоу из Австралии Валенце предъявили обвинение в 11 изнасилованиях
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывшему участнику австралийской версии американского реалити-шоу об отношениях FBoy Island Рикардо Валенце предъявили обвинения в изнасилованиях. Об этом сообщает 7News.

Звезду телешоу обвинили в 11 эпизодах изнасилования, шести эпизодах преследования, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Ему также предъявили и другие обвинения. По версии следствия, всего Валенца совершил 38 преступлений в период с июля 2023 по ноябрь 2025 года.

Как заявили в полиции, бывший участник реалити-шоу подыскивал жертв в соцсетях. В ведомстве также призвали тех, кто пострадал от действий Валенцы, обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, полиция посоветовала гражданам быть осторожнее при общении в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ведущая британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Эшли Джеймс рассказала о пережитом в студенческие годы изнасиловании. Она назвала произошедшее одним из самых ужасных моментов в ее жизни.

