19:47, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Телезвезда сделала заявление после изнасилования

Британская телезвезда Эшли Джеймс заявила, что пережила изнасилование
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Steve Vas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корреспондент британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Эшли Джеймс рассказала, что пережила изнасилование в студенческие годы. Ее слова передает The Mirror.

«Когда я училась в университете, меня изнасиловали. Я никогда об этом не говорила, но после произошедшего думаю об этом каждый день. (...) Это один из самых ужасных моментов в моей жизни», — призналась Джеймс.

По словам телезвезды, общество часто считает женщину виноватой в изнасиловании. «Да, я была пьяна, да, я была одета для выхода в свет. Но это не моя вина. (...) Мы учим женщин, как не стать жертвой изнасилования, вместо того, чтобы учить мужчин, как не насиловать. Мужчины могут перестать нас насиловать», — сделала заявление Джеймс.

Ранее популярная американская TikTok-блогерша Мередит Хейден рассказала, что ее накачали наркотиками, после чего похитили с голливудской вечеринки. Она добавила, что не стала обращаться в полицию, потому что не была ни с кем знакома на мероприятии.

Эшли Джеймс была участницей реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» (Made in Chelsea) и «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother). С 2024 года она работает корреспондентом программы «Этим утром».

