Национальная разведка США доложила о бесполезности антироссийских санкций

Россия справляется с наложенными Западом санкциями. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса, представленном в Комитете Сената США по вооруженным силам.

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При этом аналитики утверждают, что Кремль продолжит попытки подорвать единство стран Запада касательно политики санкций и позиции по Украине.

Помимо этого, в докладе отмечается, что Москва стремится ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, подрывает западные санкции, поощряет антиамериканские политические взгляды и хочет снизить доверие к демократическим процессам, нивелируя усилия Вашингтона в этой сфере. Для этого Россия может прибегнуть к «операциям влияния», поскольку такой способ реагировать на сложившееся положение является недорогим, относительно низкорисковым и недоказуемым способами отвечать на угрозы, формировать иностранные представления и влиять на население

Также Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

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