В Москве оценили последствия разрыва Договора о дружбе России с Украиной

Договор о дружбе между Россией и Украиной уже не несет особого смысла, поэтому его разрыв не приведет к серьезным последствиям. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает во вторник, 28 августа, РИА Новости.

«Морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или иные соглашения», — добавил депутат.

По его словам, для прекращения договора одной из сторон необходимо заявить о своих намерениях до конца октября — в этом случае договор не продлят. Калашников отметил, что это предлагали и в Госдуме, но, по его мнению, российской стороне не стоит так поступать.

«Если украинцы будут настаивать и сделают это, это будет на их совести», — подчеркнул парламентарий.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны приготовиться к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Глава МИД страны Павел Климкин пообещал, что Киев официально сообщит о своем намерении до конца сентября, передает ТАСС.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет.

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