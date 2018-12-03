Порошенко предложил Раде разорвать Договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Сообщение об этом появилось на сайте украинского парламента.

Законопроект №0206 в статусе неотложного был внесен в Раду главой государства в понедельник, 3 декабря. При этом текста проекта закона на сайте пока нет.

Представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что «парламент сможет поддержать [законопроект]».

В сентябре Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора. В том же месяце Министерство иностранных дел Украины направило в Москву уведомление о непродлении договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го в силу того, что ни Москва, ни Киев не заявляли о желании выйти из соглашения, документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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