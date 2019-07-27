Украина ликвидировала офис по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров Украины расформировал правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом сообщает «Европейская правда».

В ведомстве отметили, что в правительстве есть структура, которая выполняет те же функции — офис координации европейской и евроатлантической интеграции. Его с декабря 2017 года возглавляет Ольга Стефанишина. «Это было техническое решение о ликвидации старой недействующей структуры. Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации не поднималась на заседаниях правительства», — заявила Стефанишина.

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Кроме того, в постановлении от 24 июля говорится о расформировании департаментов по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, государственного управления, региональной политики, а также обеспечения документооборота и контроля.

24 июля, как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выступает против ликвидации своей должности в новом правительстве. По ее мнению, будущий вице-премьер должен обладать правом вето, чтобы блокировать законы, которые не соответствуют обязательствам Украины в сфере евроинтеграции, а также нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

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