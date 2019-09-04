Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС

Киев устраивает только полноценное членство в Евросоюзе, а не особый статус. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ на предложение президента Словении, передает «Укринформ».

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны и является «цивилизационным выбором украинского народа».

По словам Зеленко, посол Украины в Словении в данный момент проводит встречи с руководством страны для «информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели».

Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС. При этом политик заявил, что страны Западных Балкан должны войти в общеевропейское содружество как полноправные члены.

Поправки в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в ЕС и НАТО, подписал бывший глава государства Петр Порошенко в феврале 2019 года.

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