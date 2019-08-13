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Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

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Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он считает, что новый парламент в итоге будет куплен заинтересованными сторонами. «Все решать будут в том числе деньги. Кто-то неподкупный останется, но большую часть разберут олигархи», — допустил политолог.

Что касается Зеленского, то он сможет продержаться у власти весь срок, «если будет бежать на месте или в сторону ЕС и не сдаст Украину России».

Бобыренко стал известен после того, как в 2015 году напророчил актеру Зеленскому политическую карьеру. «Отыграет Владимир Зеленский три сезона "Слуги народа". Создаст партию. И скажет, что теперь будет как в кино. Тексты уже заучены, придумывать ничего не надо», — предсказал он.

Ранее 13 августа эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев предупредил, что либертарианство, которое стало основой для партии Зеленского. является, по сути, правым анархизмом и опасно тем, что государство сможет отказаться от выполнения социальных обязательств.

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