На Украине рассказали о неготовности к вступлению в ЕС

В ближайшее время Украина не получит приглашение вступить в Евросоюз. Об этом в интервью ТСН.ua заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

По его словам, в настоящий момент ЕС не готов к расширению, поскольку это может угрожать единству организации. «Учитывая кризисное состояние в Европе, с точки зрения существования их единства и консолидации, они не готовы будут в ближайшие 5-10 лет отвечать на этот вопрос», — сказал Яременко.

Также депутат отметил, что одного лишь желания Киева вступить в ЕС недостаточно. Украина является «слишком проблемным» государством, чтобы безболезненно стать частью Евросоюза. «Реальность в том, что тебя должны туда пригласить. Тебя должны хотеть в этом союзе. Европейский Союз в ближайшее время нас не захочет», — добавил он.

В начале сентября президент Словении Борут Пахор предложил дать Украине и Турции особый статус в Евросоюзе. При этом, по мнению политика, страны Западных Балкан должны стать полноправными членами организации. На Украине отвергли предложение Пахора, отметив, что страну интересует только полноценное членство в ЕС.

В феврале 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко утвердил поправки в Конституцию страны, закрепляющие курс Киева на вступление в ЕС и НАТО.

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