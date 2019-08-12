Бывший СССР
 
Последние новости
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Суперъяхта врезалась в причал с людьми и сорвала туристам ужин
Женщину затроллили в комментариях под фотографиями ее умершего сына
«Союзмультфильм» и ЦБ не поделили «Бременских музыкантов»
Скандал между Фадеевым и певицей Наргиз сочли пиар-ходом
Российские аэропорты решили застроить жильем
Футболистов «Арсенала» втянули в войну мафии
Новую «Миссис Россия» затравили за внешность
Прозрачные водонепроницаемые пляжные шорты возмутили пользователей
Стали известны подробности жесткого задержания девушки на митинге в Москве
Новости партнеров

Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине

Перейти в «Мою Ленту»

В НАТО отказались от идеи поставлять оружие на Украину. Об этом со ссылкой на данные разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил представитель народной милиции ДНР, передает «Комсомольская правда. Донецк».

Как отмечают в народной милиции, переговоры о поставках, которые велись между Киевом и представителями НАТО, завершились провалом. Речь шла как о летальном, так и нелетальном оружии. В качестве основного аргумента против сотрудничества с Киевом в альянсе называют «отсутствия гарантий сохранности» вооружений, указали в ДНР.

К такому выводу представителей НАТО подтолкнули результаты работы комиссии, которая выявила недостачу на украинских складах более 300 технических изделий на сумму более миллиона долларов. Кроме того, как утверждает представитель народной милиции ДНР, в альянсе продемонстрировали украинской стороне фото- и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

В июле стало известно, что вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) государствами-членами НАТО, даже не было распаковано по прибытии в страну. Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

С 2014 года Канада предоставила Украине товаров, оборудования и оружия на военные и другие цели на общую сумму в 700 миллионов долларов. Свыше 10 тысяч украинских солдат прошли обучение в этой стране. Помимо Канады, оружие Киеву регулярно поставляют США и другие страны НАТО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Украина запросила у США новые противотанковые Javelin
США собрались передать Украине крупную партию оружия
Подаренное Украине оружие из стран НАТО нашли пылящимся в контейнерах
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0211 августа

Солдаты без родины

Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
13:54Сегодня

Порошенко допросят снова на детекторе лжи

13:29Сегодня

В команде Зеленского раскрыли методы информационной войны в Донбассе

13:11Сегодня

Порошенко после допроса забросали яйцами

Бывший СССР00:22 9 августа
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

«Этот человек не понимает намеков»

Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
12:13Сегодня

Названы достойные общения с украинской властью российские СМИ

11:01Сегодня

Названо настоящее имя украинского министра из США

10:04Сегодня

В партии Зеленского назвали условие для новых досрочных выборов

Бывший СССР00:08 7 августа

Привет, Андрей!

Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
09:51Сегодня

Порошенко приехал на допрос

03:02Сегодня

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

00:47Сегодня

Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах

Россия
Травмировавший ребенка при крещении священник заинтересовал полицию
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Российских детей уличили в слишком сладкой жизни
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Пожарам в Сибири предсказали спад
Все материалы
Мир
Китай назвал бунтующую оппозицию террористами
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Ирак обвинил Пентагон во лжи о тысячах боевиков ИГ
«Они не хотят жить в боли»
 
Американец поделился в Facebook планами массового расстрела и был арестован
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
В команде Зеленского раскрыли методы информационной войны в Донбассе
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Порошенко после допроса забросали яйцами
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Российская экономика стала более конкурентной
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
На «Кортеж» Путина нашелся покупатель за границей
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности жесткого задержания девушки на митинге в Москве
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Россиянин при попытке самосожжения поджег полицейского
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
«Цапок»-крабоед посидит с «крымским диверсантом»
Все материалы
Наука и техника
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
В Белом море ограничили лов рыбы
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
Станции ОДВЗЯИ зафиксировали взрыв под Северодвинском
Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне
Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах
Раскрыто число истребителей России
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Футболистов «Арсенала» втянули в войну мафии
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Пять бывших игроков сборной России присоединились к иску против полиции
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Василий Уткин назвал «Манчестер Юнайтед» мыльным пузырем
Без раскачки
Разгромные победы «Ливерпуля» и «Сити», МЮ — Челси: почему нельзя пропустить старт АПЛ
Бывший футболист сборной России потребовал от полиции 47 миллионов рублей
Все материалы
Культура
Скандал между Фадеевым и певицей Наргиз сочли пиар-ходом
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Во время выступления Веры Брежневой задымилась сцена
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Пятиметровый Пушкин возвысится над Аддис-Абебой
ГУЛАГ как память
Испанские фотографы искали на Соловках следы лагерей, а оказались между адом и раем
Коллега Жанны Рассказовой усомнился в ее передозировке
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина коварно отомстила соседям за громкий секс и вызвала волну возмущения
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Найден способ превратить наушники в опасное звуковое оружие
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Женщина влюбилась в мужчину из Tinder и просчиталась
«Оргазм для ушей»
 
Девушка променяла мужчину на бокал вина и стала звездой сети
Все материалы
Ценности
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Ставший матерью отец самой молодой миллиардерши в мире перепутал дочерей
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Белла Хадид снялась для обложки журнала с оголенной грудью
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Все материалы
Путешествия
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Пассажир самолета закинул голые ноги на кресло и вывел из себя путешественников
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
За пассажирами бизнес-класса наблюдали с установленной в туалете скрытой камеры
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Стюардесса напилась прямо в полете и лишилась работы
Все материалы
Из жизни
Россиянин выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Нелепая прическа преступника насмешила пользователей сети
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Учительница голыми руками поборола питона и спасла детей
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Добрый поступок принес мужчине сотни тысяч долларов
Все материалы
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?
Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...
Президент Туркменистана захотел купить «путинские» лимузины
Lada Kalina превратили в катафалк с автопилотом
У Geely Atlas появился голосовой помощник Алиса
Все материалы
Дом
Раскрыты данные о самых дешевых съемных квартирах Москвы
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Россиянин использовал Тарантино для продажи квартиры
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Названы способы заработать на единственном жилье
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Повышением производительности труда занялись в Якутии
Названа доля бесплодных мужчин и женщин в России
Подсчитано число отказов в кредитах для малых предприятий
Уральский университет начал первый набор на программу «Цифровая экономика»
Все материалы