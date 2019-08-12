Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине

В НАТО отказались от идеи поставлять оружие на Украину. Об этом со ссылкой на данные разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил представитель народной милиции ДНР, передает «Комсомольская правда. Донецк».

Как отмечают в народной милиции, переговоры о поставках, которые велись между Киевом и представителями НАТО, завершились провалом. Речь шла как о летальном, так и нелетальном оружии. В качестве основного аргумента против сотрудничества с Киевом в альянсе называют «отсутствия гарантий сохранности» вооружений, указали в ДНР.

К такому выводу представителей НАТО подтолкнули результаты работы комиссии, которая выявила недостачу на украинских складах более 300 технических изделий на сумму более миллиона долларов. Кроме того, как утверждает представитель народной милиции ДНР, в альянсе продемонстрировали украинской стороне фото- и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

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В июле стало известно, что вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) государствами-членами НАТО, даже не было распаковано по прибытии в страну. Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

С 2014 года Канада предоставила Украине товаров, оборудования и оружия на военные и другие цели на общую сумму в 700 миллионов долларов. Свыше 10 тысяч украинских солдат прошли обучение в этой стране. Помимо Канады, оружие Киеву регулярно поставляют США и другие страны НАТО.

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