Подаренное Украине оружие из стран НАТО нашли пылящимся в контейнерах

Вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) другими государствами, даже не было распаковано по прибытии в страну. Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан на радио Radio Canada International после визита в страну, передает «Укринформ».

«Я ездил на Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах (речь идет о контейнерах для транспортировки по морю — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Саджан подчеркнул, что новым властям в Киеве следует как можно скорее определиться со своей военной стратегией и особенно ролью Канады, которая сейчас является одним из основных партнеров Украины в этой сфере. «Чего Канада пытается добиться своим присутствием на Украине, так это помочь им разработать надлежащий план», — сказал министр.

По его словам, в первую очередь ВСУ нужно сосредоточиться на развитии оборонных институтов, а не наращивании поставок оружия. «Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает», — считает Саджан.

С 2014 года Канада предоставила Украине товаров, оборудования и оружия на военные и другие цели на общую сумму в 700 миллионов долларов. Свыше 10 тысяч украинских солдат прошли обучение в этой стране. Помимо Канады, оружие Киеву регулярно поставляют США и другие страны НАТО.

В феврале стало известно, что в одной из частей ВСУ во Львовской области разворовали американскую военную технику на 4,5 миллиона гривен (10,8 миллиона рублей, или 165 тысяч долларов).

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