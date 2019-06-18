На Украине объяснили 250 миллионов долларов от США признанием своих успехов

Украинские дипломаты сообщили о начале предоставления Киеву военной помощи со стороны Вашингтона на сумму в 250 миллионов долларов. Об этом посольство Украины в США пишет на своей странице в Facebook.

Сообщение было опубликовано после утверждения военной помощи для Украины американским Конгрессом. Эта статья расходов значится в американском бюджете на 2019 год и проходит по линии Пентагона. По информации посольства, структуры американского министерства обороны уже запустили процедуру заключения контрактов на поставку военного оборудования. Также уточняется, что данная сумма предусмотрена на покупку как нелетальных, так и летальных видов оружия. Отдельная поддержка будет оказана Военно-морским силам Украины

Украинские дипломаты поблагодарили американских партнеров за «продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией» и выразили уверенность в том, что эта финансовая помощь свидетельствует о признании Вашингтоном успехов украинских реформ, в частности закона «О национальной безопасности Украины», который определяет курс страны в НАТО и ЕС.

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О выделении 250 миллионов долларов на украинскую оборону ранее сообщили и в Пентагоне, отметив, что на эту сумму Киев, в частности, получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

Ранее украинское посольство сообщало, что, помимо денег, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит также 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.

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