США собрались передать Украине крупную партию оружия

Украина планирует получить крупную партию летального оружия от США до конца 2019 года. Об этом рассказал «Укринформу» посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат не уточнил спецификацию вооружений, однако подчеркнул, что подобные контракты стали возможными благодаря «доверию к Украине, которого не было еще в 2015 году, а также реформам в оборонной сфере». Также он напомнил, что 92 процента военно-технической помощи, которую получил Киев за последние четыре года, было прислано из США.

Чалый акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина является стратегическим партнером для Соединенных Штатов и взаимодействие в военной сфере уже идет независимо от политических процессов в Киеве и Вашингтоне.

19 июня о планах Украины закупить военную технику у США рассказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

В феврале сообщалось, что со склада в воинской части в Львовской области похитили американские тепловизоры общей стоимостью более 4,5 миллиона гривен (10,8 миллиона рублей, или 165 тысяч долларов).

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