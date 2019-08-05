Украина запросила у США новые противотанковые Javelin

Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Они хотят закупить больше Javelin», — отметил дипломат. По его словам, Украина намерена приобрести комплексы для собственной обороны. Сделать это Киев хочет по программе внешних военных продаж Минобороны США.

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В конце июля посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что его страна планирует получить крупную партию американского летального оружия до конца 2019 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором от Республиканской партии США Робертом Портманом рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Киеву комплексов Javelin в конце 2017 года. На украинскую территорию 37 ПТРК и 210 ракет прибыли в апреле 2018-го, а уже в следующем месяце бойцы Вооруженных сил опробовали американское оружие.

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