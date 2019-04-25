Javelin назвали убийцей Т-90A

Танк Т-90А российского производства, который имеется в распоряжении сирийских военных, может быть уничтожен американскими противотанковыми ракетами FGM-148 Javelin и BGM-71 ТOW2A (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), пишет The National Interest.

Американский журнал пишет, что из примерно 30 единиц Т-90А, которые, начиная с 2015 года, Россия передала Сирии, в 2016-2017 годах, не менее пяти машин были выведены из строя TOW-2A. Еще несколько машин попали к террористам.

Тем не менее издание признает, что Т-90А на Ближнем Востоке показал себя несколько лучше, чем западные танки, а модернизация машины до версии T-90M значительно усилит российскую технику.

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В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.

Позднее в том же месяце специалист отметил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение в кормовой части машины дизель-генераторной установки (ДГУ), напоминающей бочку.

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