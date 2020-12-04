Украина увидела себя полноценным членом НАТО в 2030 году

Украина увидела себя членом НАТО в 2030 году. О том, что страна настроена вступить в альянс, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в видеообращении, размещенном на ее странице в Facebook.

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса. В этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства», — рассказала Джапарова.

Так замминистра прокомментировала представленный генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом доклад экспертной группы «НАТО-2030: Объединенные ради новой эры». Она отметила, что в докладе НАТО подтвердил приверженность политике «открытых дверей» с целью усиления Восточного фланга и усиления взаимодействия с восточными партнерами, в частности, Украиной и Грузией.

Также в докладе сообщается, что ситуация на Украине должна оставаться «важным пунктом повестки дня заседаний Совета НАТО — Россия».

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. В настоящее время Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.

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