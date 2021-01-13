Солдаты НАТО высадились на российский корабль

Солдаты НАТО досмотрели российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Операции EUNAVFOR MED IRINI.

Уточняется, что 11 января группа спецназовцев Военно-морских сил (ВМС) Греции в рамках дружественного визита высадилась на российский корабль «Адлер» и проверила его на предмет нахождения на борту военного груза. В результате ничего запрещенного и подозрительного на борту судна обнаружено не было.

Операция IRINI по контролю соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию была запущена Европейским союзом 1 апреля.

В декабре сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за десять лет проведет учения со странами НАТО. В учениях «АМАН-2021», которые ожидаются у берегов Пакистана в акватории Карачи, примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия. Россию представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.