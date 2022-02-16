Жителям Бельгии разрешили требовать у работодателя переход на четырехдневку

Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплат, сообщает Bloomberg.

Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. «Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал премьер-министр страны Александр де Кро.

Например, у жителей появится возможность работать больше часов в одну неделю и меньше часов — в следующую. Благодаря такой мере власти хотят повысить уровень занятости в стране.

Ранее стало известно, что в Великобритании несколько компаний сократят рабочую неделю до четырех дней в рамках эксперимента, который стартует в июне. В пилотном проекте примут участие шесть фирм, включая британское подразделение японской компании Canon.

В России о введении четырехдневки говорят уже несколько лет, но власти не торопятся вводить новые правила работы. Несмотря на это, некоторые компании решаются на такой шаг. Например, Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.