Российский банк перевел часть сотрудников на рабочую четырехдневку

Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РБК.

В кредитной организации уточнили изданию, что такой график внедряется в качестве теста среди способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи человек, при этом работники отделений продолжат работать в обычном режиме.

Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова заверила, что переход на работу с тремя выходными не скажется на зарплатах. После анализа результатов эксперимента будет приниматься решение о продолжении формата рабочей четырехдневки.

Ранее исследования сервиса «Работа.ру» показали, что большинство жителей России (78 процентов) положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. 47 процентов респондентов отрицательно оценили готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе.

28 января заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, однако переходить к ней стоит, когда это будет целесообразно экономически. По его словам, необходимо добиться того, чтобы переход на четырехдневную неделю не сказался на уровне зарплат и общем благосостоянии населения.