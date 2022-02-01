Раскрыто отношение россиян к четырехдневке

Большинство жителей России (78 процентов) положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Опрос проводился в январе 2022 года. В нем приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Гражданам был задан вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?». Утвердительно ответило 78 процентов респондентов. Отмечается, что готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе 47 процентов опрошенных оценили отрицательно. По их мнению, подобный график работы им не подходит.

При этом 21 процент граждан считают, что такой переход вполне реален, однако для него нужно более полугода. Еще 15 процентов респондентов отметили, что на сокращение рабочей недели потребуется несколько месяцев, а 11 процентов оценили сроки в несколько недель. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили шесть процентов участников опроса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переходить к четырехдневной рабочей неделе следует с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке. Этому переходу может способствовать практика дистанционной работы, которая получила развитие в пандемию COVID-19.