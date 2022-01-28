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Медведев оценил перспективы перехода на четырехдневку

Медведев заявил, что переходить к четырехдневке следует с сохранением тех же зарплат

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Переходить к четырехдневной рабочей неделе следует с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке. Этому переходу может способствовать практика дистанционной работы, которая получила развитие в пандемию COVID-19. Его перспективы оценил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По его словам, в России относительно недавно существовала шестидневная рабочая неделя, которая в настоящее время считается нонсенсом. Четырехдневку уже внедрили в ряде государств, однако в нашей стране к ней стоит переходить по мере созревания экономических предпосылок и исходя из общей экономической ситуации, отметил Медведев.

Он добавил, что такие предпосылки, одной из которых является дистанционка, начинают появляться.

Ранее опрос онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показал, что треть жителей России (34 процента) боится введения четырехдневки в связи с ожидаемым сокращением доходов. Еще 44 процента россиян поддержали идею. Вместе с тем 63 процента респондентов заявили, что могли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, что и за пять. Обратного мнения придерживаются 24 процента.

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Юлия Ямпольская
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