Медведев оценил перспективы перехода на четырехдневку

Переходить к четырехдневной рабочей неделе следует с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке. Этому переходу может способствовать практика дистанционной работы, которая получила развитие в пандемию COVID-19. Его перспективы оценил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По его словам, в России относительно недавно существовала шестидневная рабочая неделя, которая в настоящее время считается нонсенсом. Четырехдневку уже внедрили в ряде государств, однако в нашей стране к ней стоит переходить по мере созревания экономических предпосылок и исходя из общей экономической ситуации, отметил Медведев.

Он добавил, что такие предпосылки, одной из которых является дистанционка, начинают появляться.

Ранее опрос онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показал, что треть жителей России (34 процента) боится введения четырехдневки в связи с ожидаемым сокращением доходов. Еще 44 процента россиян поддержали идею. Вместе с тем 63 процента респондентов заявили, что могли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, что и за пять. Обратного мнения придерживаются 24 процента.