В Британии опробуют четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании несколько компаний сократят рабочую неделю до четырех дней в рамках эксперимента, который стартует в июне. The Times пишет, что в пилотном проекте примут участие шесть фирм, включая британское подразделение японской компании Canon. Bloomberg сообщает, что на участие в эксперименте уже записались целых 30 компаний.

В рамках шестимесячной программы 4 Day Week UK фирмы сотрудники попробуют работать меньше — всего 32 часа в неделю. При этом никаких изменений в зарплате и льготах не предусмотрено. Организаторы проекта разработали «модель 100:80:100», которая подразумевает 100-процентную оплату за 80 процентов рабочего времени в обмен на обязательство поддерживать как минимум 100 процентов производительности труда.

Эксперимент осуществляется по инициативе новозеландских предпринимателей Эндрю Барнса и Шарлотты Локхарт совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Бостонского колледжа. Главная цель — измерение производительности труда в новых условиях, однако специалисты также оценят влияние проекта на личное благополучие работников, окружающую среду и гендерное равенство.

Директор 4 Day Week UK Джо Райл объяснил появление инициативы тем, что по мере выхода из пандемии коронавируса и восстановления экономики «многие люди стремятся к гармонии в сочетании работы и личной жизни». О возможности работать 4 дня в неделю говорят все чаще. «Этот проект призван показать, что это беспроигрышный вариант для бизнеса и сотрудников. Исследования показали, что производительность повышается вместе с соответствующим ростом благосостояния работников», — подчеркнул Райл.

В России о введении четырехдневки говорят уже несколько лет, однако власти не торопятся вводить новые правила работы. Главными препятствиями, из-за которых разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен, остаются дефицит работников и демография, считает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.