Названы главные препятствия для перехода на четыре рабочих дня в России

Главными препятствиями, из-за которых разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен, остаются дефицит работников и демография. Об этом в рамках проекта «Новое общество» заявил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Как отмечает эксперт, официальная безработица опустилась до уровня, который фиксировался до пандемии коронавируса, а число вакансий выросло. Работодателям и так не хватает специалистов, а терять еще один день они в массе своей не захотят. «Кроме этого, у нас число работников будет и дальше снижаться по демографическим причинам в ближайшие лет пять», — напомнил эксперт.

По его мнению, в мире первыми на четырехдневку перейдут профессии с гибкими условиями занятости, например, те, что сейчас работают по удаленной схеме. Речь в том числе о работниках сферы IT и финансового страхования. А вот учителя, скорее всего, перейдут последними, потому что тогда и детей придется лишить одного дня занятий.

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В России, заметил Ляшок, тенденции будут совпадать с общемировыми, причем роль первопроходцев возьмут на себя частные компании, а не государственные.

«Госкомпании у нас — основные драйверы [экономического роста], я думаю, делать этого (вводить четырехдневку — прим. «Ленты.ру») никто не будет. Например, банковская система — это государственная сфера, нефтегазовая отрасль также. Если основные гиганты рынка начнут переходить, то это очень сильно подорвет экономику России. Вряд ли государство может в принципе серьезно стимулировать рынок труда в этом плане», — полагает эксперт.

Он добавил, что в следующие десять лет явление вряд ли станет массовым, но в 2030-х годах, когда и число работников по демографическим причинам вырастет, можно будет строить конкретные прогнозы и планы уменьшения рабочего времени.

Ранее опрос онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показал, что треть россиян (34 процента) боится введения четырехдневки из-за ожидаемого сокращения доходов. Еще 44 процента респондентов поддержали идею. При этом 63 процента опрошенных заявили, что могли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, что и за пять. Обратного мнения придерживаются 24 процента.

Перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю стала одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.