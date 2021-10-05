В Индии начнут работать три дня в неделю

Индийский финтех-стартап Slice предлагает новым сотрудникам работать три дня в неделю с зарплатой в размере 80 процентов от текущей рыночной ставки. Из-за нехватки рабочей силы в IT-отрасли компании страны соревнуются за специалистов. Slice делает ставку на то, что привлекательное нововведение даст ему преимущество перед конкурентами, пишет Bloomberg.

Основатель компании Раджан Баджадж считает, что трехдневная рабочая неделя — «беспроигрышный подход», который позволяет работникам выделять время на другие занятия и увлечения, сохраняя стабильную зарплату и выгоды официальной занятости. «Это будущее работы. Люди не хотят быть привязанными к ней. Работники могут получать зарплату и полный объем льгот, работая в течение трех дней в неделю, а остальное время проводить в погоне за мечтой о стартапе, в поисках соучредителя или в поисках увлечения, не связанного с работой», — заявляет 28-летний Баджадж. Сейчас в Slice работает 450 сотрудников, и в ближайшие три года компания планирует нанять 1000 инженеров и менеджеров по продукции. Slice объявил о новых условиях работы 1 октября и считает, что выбрал подходящий момент: миллионы специалистов готовятся вернуться к очной занятости после почти двух лет удаленного труда.

Стартап начал работу в 2016 году и специализируется на выпуске кредитных карт для индийской молодежи. Первая физическая карта Slice, вышедшая в 2019 году, предполагала регистрацию менее чем минуту, кэшбек и несколько вариантов оплаты. Только за сентябрь 2021 года компания выпустила 110 тысяч карт, что сделало ее одной из ведущих в отрасли. Сотрудники, нанятые в рамках новой «трехдневной» программы, объединятся в команды и будут работать над криптовалютными проектами и продуктами, организованными по принципу «покупай сейчас, плати потом» (buy now pay later). Однако набор персонала для работы на таких условиях будет жестким. «Трехдневная рабочая неделя позволяет нам набирать таланты определенного калибра, потому что это привилегия, которую не предлагают даже крупные технологические компании, такие как Google и Amazon», — сказал он.

Компании экспериментируют с переходом на более короткие рабочие недели уже как минимум 100 лет. Сторонники таких условий работы ссылаются на исследования, показывающие повышение производительности и благосостояния сотрудников. Однозначная эффективность четырехдневной рабочей недели уже побудила некоторые страны, такие как Шотландия и Исландия, разрешить гражданам трудиться меньше. Технологический гигант Amazon в 2018 году также начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, но только для избранных сотрудников. В России обсуждается аналогичная инициатива, однако власти пока не считают ее целесообразной.